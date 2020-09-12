Josef de Souza, Beşiktaş için geliyor!

INSTAGRAM FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

SERGEN YALÇIN BİZZAT İSTEDİ

Orta saha transferi için bir süredir girişimlerde bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile tüm şartlarda anlaştı.Brezilyalı oyuncu, yarın 14:15'te İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolleri sonrasında Beşiktaş'a resmi imzayı atacak.Josef de Souza, kendisi için hazırlanan Beşiktaş formalı görseli Instagram'da profil fotoğrafı yaptı. Başarılı futbolcu, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Josef, takımdan ayrılan Mohamed Elneny'nin ilk 11'deki yerine geçiş yapacak.Brezilyalı futbolcuyu, 2015-18 sezonları arasında Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yakından izleyen ve Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından da yardımcıları aracılığıyla takibini sürdüren Sergen Yalçın, belirlediği oyuncu havuzunda yer alan ismin alınması sebebiyle mutlu olduğu öğrenildi.