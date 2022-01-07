Josef de Souza 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Josef de Souza 1 yıl daha Beşiktaş forması giyecek. Brezilyalı oyuncu, Çaykur Rizespor karşısında görev yapması halinde gelecek sezonda da siyah beyazlı takımda kalacak.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza 1 yıl daha Beşiktaş'ta
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07 Ocak 2022 14:38
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncu, bu sezon 25 maç oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı.

Sezonun geride kalan bölümünde 24 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki orta saha, 1 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda da siyah beyazlı takımda kalacak.

Souza, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 24 maçta 3 gol attı.


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