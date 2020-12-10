Beşıktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesi sakatlık yaşayan Josef de Souza, takımla birlikte çalışmalara başladı. Tedavisi tamamlanan Brezilyalı futbolcunun Alanyaspor maçında forma giyebileceği belirtildi. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic ise düz koşulara başladı
Josef, Alanya maçına hazır
Beşıktaş'a, Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesi sakatlık yaşayan Josef de Souza'dan iyi haber geldi.
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10 Aralık 2020 09:15
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