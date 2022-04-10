Josef 12 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ı Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-1 öne geçiren golü atan Josef de Souza, Süper Lig'de 12 maç sonra bu sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı maçtaki iki golü kaydeden Josef, şans bulduğu sonraki 12 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.
Sezonun ilk yarısındaki Adana Demirspor maçında da fileleri havalandıran Josef, ligdeki 4. golünü kaydetti.
Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı maçtaki iki golü kaydeden Josef, şans bulduğu sonraki 12 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.
Sezonun ilk yarısındaki Adana Demirspor maçında da fileleri havalandıran Josef, ligdeki 4. golünü kaydetti.