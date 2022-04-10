Josef 12 maç sonra gol attı

Aytemiz Alanyaspor karşısında takımının ikinci golünü atan Josef De Souza, 12 maç aradan sonra gol kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Josef 12 maç sonra gol attı
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10 Nisan 2022 00:32
Beşiktaş'ı Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-1 öne geçiren golü atan Josef de Souza, Süper Lig'de 12 maç sonra bu sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı maçtaki iki golü kaydeden Josef, şans bulduğu sonraki 12 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.

Sezonun ilk yarısındaki Adana Demirspor maçında da fileleri havalandıran Josef, ligdeki 4. golünü kaydetti.

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