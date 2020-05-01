Jose Sosa'ya Arjantin'den transfer çağrısı

Estudiantes Teknik Direktörü Leandro Desabato, Jose Sosa'ya çağrı yaptı.Desabato, "Umarım, şimdi dönüş gerçekleşir. Bu kararı verdiğinizde hoş karşılanacaksınız. Umarım ben koçken gelirsin. Hem Chapu (Braña) hem de benim için Jose Sosa'yı yönlendirmek güzel olurdu." dedi.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa, Trabzonspor ile yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşma sağlayamadı.