Jose Sosa'nın son testi negatif çıktı

Jose Sosa, daha önce pozitif çıkan koronavirüs testinin negatife dönmesinin ardından antrenmanlara başladı

Haber; Sporx.com
Jose Sosa'nın son testi negatif çıktı
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03 Eylül 2020 14:39
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, daha önce pozitif çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife dönmesinin ardından antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Sosa'nın, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.

Sosa'nın, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.

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