TÜRKİYE'DE MUTLU AMA...

Trabzonspor ile Arjantin ekibi Estudiantes'in ortak noktası ve beklentisi... Eski kulübü, 34 yaşındaki tangocunun sezon sonunda yuvasına dönmesini istiyor. Trabzonspor cephesi ise mukavelesi sona erecek olan kaptanın yeni sözleşmeye imza atmasını bekliyor.Ahmet Ağaoğlu yönetimine göre, Jose Sosa ve Filip Novak'ta yeni anlaşma için problem görünmüyor ve prensipte el sıkışıldığı ifade ediliyor. Ancak yeni tip koronavirüs pandemisi ve beraberindeki ligin durumunun belirsizliği imzaları geciktiriyor.Arjantin'den gelen iddia ise dikkat çekici ve Trabzonsporluların canını sıkacak türden. TNT Sports'ta "" iddiası gündeme getirildi.Her ne kadar Sosa ailesiyle beraber Türk bayraklı tişörtlerle poz verip mutluluğunu ifade etse de yeni anlaşmanın gecikmesi endişeye sebep oluyor.