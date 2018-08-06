Jose Sosa'dan ayrılık iddialarına yanıt

Trabzonspor'da geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Jose Sosa, ayrılık iddialarını yalanladı.
Yeni teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine çok güvendiğini belirten Arjantinli yıldız, "Geçen yıl benim açımdan çok iyi geçmedi. Zorluklar yaşadım. Kendimi gösteremedim. Başkanımız ve hocamızla sık sık görüşüyorum. Bu sezon onların bana güvenini yerine getirmeye çalışacağım. İşimi en iyi şekilde yapmak için konsantre olmuş durumdayım. Artık geçmişi değil de geleceği düşünmek zorundayız" dedi.
Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 3 asistlik performans göstermişti.
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Yeni teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine çok güvendiğini belirten Arjantinli yıldız, "Geçen yıl benim açımdan çok iyi geçmedi. Zorluklar yaşadım. Kendimi gösteremedim. Başkanımız ve hocamızla sık sık görüşüyorum. Bu sezon onların bana güvenini yerine getirmeye çalışacağım. İşimi en iyi şekilde yapmak için konsantre olmuş durumdayım. Artık geçmişi değil de geleceği düşünmek zorundayız" dedi.
Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 3 asistlik performans göstermişti.
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