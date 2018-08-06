  •  
    Beşiktaş'tan bir taşla iki kuş! BÜYÜK operasyon
  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    Şenol Güneş'in istediği stoper! Kartal'ın teklifi
  •  
    Gomis penaltıyı kaçırdı, sosyal medya yıkıldı...

Jose Sosa'dan ayrılık iddialarına yanıt

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon istenileni vermeyen Arjantinli yıldız Jose Sosa, gelecek sezon için umutlu konuştu.

Kaynak: Fanatik
Jose Sosa'dan ayrılık iddialarına yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 11:40
Trabzonspor'da geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Jose Sosa, ayrılık iddialarını yalanladı.

Yeni teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine çok güvendiğini belirten Arjantinli yıldız, "Geçen yıl benim açımdan çok iyi geçmedi. Zorluklar yaşadım. Kendimi gösteremedim. Başkanımız ve hocamızla sık sık görüşüyorum. Bu sezon onların bana güvenini yerine getirmeye çalışacağım. İşimi en iyi şekilde yapmak için konsantre olmuş durumdayım. Artık geçmişi değil de geleceği düşünmek zorundayız" dedi.

Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 3 asistlik performans göstermişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için