Jose Sosa'da zehirlenme şüphesi!

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Mesut Özil yer alırken, zehirlenme şüphesi olan Jose Sosa kafileye alınmadı.
Jose Sosa dışında kamp kafilesinde Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kafilesi:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Attila Szalai, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Mesut Özil yer alırken, zehirlenme şüphesi olan Jose Sosa kafileye alınmadı.
Jose Sosa dışında kamp kafilesinde Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kafilesi:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Attila Szalai, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.