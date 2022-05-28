Jose Sosa'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe ile kontratı sona eren Jose Sosa'ya, Süper Lig'in yeni ekipleri Ümraniyespor ve Ankaragücü talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Sosa'ya Süper Lig'den sürpriz talip
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28 Mayıs 2022 11:01
Süper Lig'in yeni ekipleri Ümraniyespor ve Ankaragücü, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Jose Sosa'ya talip oldu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve arkadaşlarıyla vedalaşan Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ülkesine dönmeyi planlıyordu.

Ancak Süper Lig 'in yeni ekipleri Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün teklifleri, Sosa'nın kafasını karıştırdı. Tecrübeli futbolcunun özellikle çok sevdiği İstanbul'da kalmak adına Ümraniye'ye imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İlk olarak bu takımla görüşecek olan Sosa, ardından Ankaragücü'nün teklifini değerlendirecek. Deneyimli oyuncu bu takımlarla anlaşamazsa ülkesine, Estudiantes'e dönecek. 

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