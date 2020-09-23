Jose Sosa ve Filip Novak henüz yüzde 50

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa ve Filip Novak'ın zamana ihtiyacı var.



Takımla birlikte yeterince idman yapamayan iki oyuncunun yüzde 50 kapasite ile oynadığı ifade edildi.



Özellikle Sosa'nın 90 dakikayı çıkırtacak kondisyonun olmadığı ifade elirken iki yıldızın da en az 3 haftalık bir zaman dilimine ihtiyacı olduğu öğrenildi.



Ancak Erol Bulut'un hazır olmasalar da Sosa ve Novak'ı maç kadrosuna almaya devam edeceği bildirildi.



