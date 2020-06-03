Jose Sosa ve Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyecek

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve kaptan Jose Sosa basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Jose Sosa ve Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyecek
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03 Haziran 2020 15:03
Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek Jose Sosa'nun takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, bordo-mavili kulüpten flaş bir açıklama geldi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve kaptanımız Jose Sosa bugün saat 16.00'da açıklamalarda bulunacaktır. Toplantı resmi hesaplarımızdan canlı yayınlanacaktır." denildi.

Trabzonspor'un düzenleyeceği bu toplantıda yapılacak açıklamalar merakla beklenmeye başladı.

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