Jose Sosa: "Üzüntüyü bırakıp hedefe yürümeliyiz"

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Jose Sosa: 'Üzüntüyü bırakıp hedefe yürümeliyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2021 21:40
Fenerbahçe'de Jose Sosa, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Hedefim şampiyonluk olduğunu kaydeden Arjantinli, "Takıma döndüğüm için mutluyum. Bakıldığında ise üzgünüz bu tarz bir yenilgi nedeniyle. Bu üzüntü asıl amacımızı geride bırakmamalı. En iyi şekilde hedefimize doğru yürümeliyiz." dedi.

Tekrar kazanmaya başlamaları gerektiğini söyleyen Sosa, "Beklenti gerçekten yüksekti. Bize destekleri de fazla ama en iyi şekilde kim oynar değil, takımı en güzel şekilde nasıl yukarı çıkarırız ona bakmalıyız ve hedefimize yürümeliyiz." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için