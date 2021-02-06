Jose Sosa: 'Üzüntüyü bırakıp hedefe yürümeliyiz'

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Hedefim şampiyonluk olduğunu kaydeden Arjantinli, "Takıma döndüğüm için mutluyum. Bakıldığında ise üzgünüz bu tarz bir yenilgi nedeniyle. Bu üzüntü asıl amacımızı geride bırakmamalı. En iyi şekilde hedefimize doğru yürümeliyiz." dedi.



Tekrar kazanmaya başlamaları gerektiğini söyleyen Sosa, "Beklenti gerçekten yüksekti. Bize destekleri de fazla ama en iyi şekilde kim oynar değil, takımı en güzel şekilde nasıl yukarı çıkarırız ona bakmalıyız ve hedefimize yürümeliyiz." ifadelerini kullandı.



