Jose Sosa transferinde ibre Trabzonspor'da

Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Jose Sosa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Estudiantes, Tangocu için ısrarcı olsa da hem önerdikleri maaş düşük hem de koronavirüs nedeniyle Arjantin'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsiz.

Haber; Akşam
Jose Sosa transferinde ibre Trabzonspor'da
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06 Ağustos 2020 10:04
Trabzonspor'da yönetim Jose Sosa'yı tutmaya çalışıyor. 35 yaşındaki yıldıza senelik 2 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam önerildi, beklemeye geçildi.

Ailesiyle tatilde olan Sosa konusunda eski kulübü Estudiantes de çok ısrarcı. Buna rağmen ibre Trabzonspor'u gösteriyor. Estudiantes'in önerdiği rakam 1 milyon Euro'nun altında.

Üstelik Arjantin'de futbol konusunda ciddi bir belirsizlik var. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle ligin ne şartlarda başlayacağı açıklanmadı. Dolayısıyla Sosa'nın, eski kulübüne dönmesi şu aşamada zor.

TRABZONSPOR BEKLİYOR

Her şeye rağmen Sosa ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bordo-Mavililer, mevcut ekonomik şartlarda yapabileceği en iyi teklifi kaptana sundu ve bekliyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgi, süreç uzasa dahi Sosa'nın kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu yönünde.




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