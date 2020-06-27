Jose Sosa: "Trabzonspor pes etmez"

Trabzonspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Jose Sosa: 'Trabzonspor pes etmez'
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27 Haziran 2020 23:33
Trabzonspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa değerlendirmelerde bulundu.

Ligin sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Sosa, "Ağrısız olarak maçı tamamladım, bu benim adıma tek olumlu gelişme bu. Kazanmak istiyorduk ancak olmadı. Ligin son anına kadar mücadelemize devam edeceğiz ve şampiyonluk için hayatta kalmaya devam edeceğiz. Taraftarımız bizim yanımızda olsun" şeklinde konuştu."

Trabzonspor'un pes etmeyeceğini ifade eden Sosa, "Henüz gidilecek çok uzun yol var ve şu ana kadarki mücadelemizi son ana kadar sürdürmek zorundayız. Ankaragücü karşısında puan kaybettik ancak bu bizim pes ettiğimiz ya da edeceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.



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