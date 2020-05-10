Jose Sosa: "Trabzon için 2 teklif reddettim"

Trabzonspor ile kontratı Haziran ayında biten Jose Sosa, geleceğine dair Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Jose Sosa: 'Trabzon için 2 teklif reddettim'
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10 Mayıs 2020 20:21
Trabzonspor ile 12 Haziran'dan itibaren şampiyonluk yarışına geri dönecek olan Jose Sosa, ülkesinin basınına Bordo-Mavili kulüpteki geleceği ve Arjantine dönme fikri üzerine açıklamalarda bulundu.

"DÖNERSEM ESTUDIANTES'TE OYNARIM"

Fırtına'nın kaptanı Jose Sosa yaptığı açıklamada; "Estudiantes için hissettiklerimi her zaman söyledim. Geri döneceğimi de her zaman söyledim ancak başka durumlar için başka bir yol seçersem; insanlar bunu kötü bir şekilde anlayabilirler. Futbolcular anlar için yaşar ve ben şu anda buradayım. Arjantin'de oynayacağım tek kulüp Estudiantes olur; hatta Estudiantes için diğer Arjantin takımlarından gelen teklifleri geri çevirdim." dedi.

"TRABZONSPOR'A SAYGILI OLMAK İSTİYORUM"

Trabzonspor ile ilgili konuşan Jose Sosa; "Trabzonspor'la sözleşme uzatmak için 2 önemli teklifi reddettim. Gelecek hakkında konuşamam çünkü ne olacağını bilmiyorum. Koronavirüs sorunu ile beraber neler olabileceği konusunda çok fazla belirsizlik var. Trabzonspor'a saygılı olmak istiyorum." dedi.

Arjantin basınından TyC Sports'a konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini belirten Jose Sosa; Trabzonspor'un diğer durumlar hakkında konuşulmasını doğru bulmadığını belirtti.

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