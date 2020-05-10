Jose Sosa: 'Trabzon için 2 teklif reddettim'

Trabzonspor ile 12 Haziran'dan itibaren şampiyonluk yarışına geri dönecek olan Jose Sosa, ülkesinin basınına Bordo-Mavili kulüpteki geleceği ve Arjantine dönme fikri üzerine açıklamalarda bulundu.Fırtına'nın kaptanı Jose Sosa yaptığı açıklamada; "" dedi.Trabzonspor ile ilgili konuşan Jose Sosa; "" dedi.Arjantin basınından TyC Sports'a konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini belirten Jose Sosa; Trabzonspor'un diğer durumlar hakkında konuşulmasını doğru bulmadığını belirtti.