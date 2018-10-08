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Jose Sosa, tam 872 gün sonra...

Trabzonspor'un geçen sezon başında İtalyan devi Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa, pazar günü bir ilki yaşadı...

Jose Sosa, tam 872 gün sonra...
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08 Ekim 2018 09:45
Jose Sosa, pazar akşamı bir ilki yaşadı...

Attığı harika frikik golüyle Bordo-Mavili formayla ilk sayısını kaydeden Arjantinli süperstar aynı zamanda uzun süredir devam eden gol orucunu da bozdu.

2016-17 sezonunda Milan'da görev yapan ve Çizme ekibinde bir sezon boyunca gol ve asist olarak skora katkı yapamayan 33 yaşındaki futbolcu, son golünü 18 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a karşı atmıştı.

'Devamı gelecek'

872 gün sonra ağları sarsan tecrübeli oyuncu, golün ardından büyük bir sevinç yaşarken, takım arkadaşları da yıldız oyuncuyu tebrik etti. Bordo-Mavili teknik heyet de maçın ardından Sosa'yı özel olarak kutladı. Başarılı oyuncu ise gollerinin devamının geleceğini dile getirdi.

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