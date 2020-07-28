Jose Sosa: 'Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz'

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, Türkiye Kupası için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"BU ŞANSLAR HER ZAMAN GELMEZ"



Toplantıya katılan Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa finalde oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Sezonu böyle bir finalle taçlandırmak bizim için çok olumlu olacak. Çünkü böyle şanslar size her zaman gelmeyebilir. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz. Onlarla sezon içinde yaptığımız maçlar zorluydu. Umarım yarın da güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.



"TEK ODAĞIMIZ KUPA"



Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluğu kaybetmelerinin final maçında motivasyonlarını nasıl etkileyeceğine yönelik soruyu, "Bir final maçına motive olmayan oyuncu bulmanız imkansız. Her oyuncu böyle bir final maçı için kendini her zaman motive durumda tutar. Ligde bir hedefimiz vardı ama lig bitti. Odaklandığımız tek şey kupa maçı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz." şeklinde yanıtladı.



Sosa, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili olarak da "Hiçbir oyuncu taraftarsız oynamayı sevmez. Futbol taraftarla güzel. Ancak böyle bir finali oynadığımız için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Taraftarsız da oynasak onlar için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



