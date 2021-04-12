Jose Sosa: "Seri başlatacağız"

Jose Sosa, bu sezon beklentilerin altında kalmalarını yeni kurulan bir takım olmalarına bağladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Sosa: 'Seri başlatacağız'
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12 Nisan 2021 10:51
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Jose Sosa, Gaziantep maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, "İstikrar yakalayamadık. Bu, bizim gibi yeni kurulan takımların yaşadığı bir sıkıntı. Ancak çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Gaziantep maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatıp, zirve için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. 

 


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