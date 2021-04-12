Jose Sosa: 'Seri başlatacağız'

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Gaziantep maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Arjantinli yıldız, "İstikrar yakalayamadık. Bu, bizim gibi yeni kurulan takımların yaşadığı bir sıkıntı. Ancak çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Gaziantep maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatıp, zirve için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Arjantinli yıldız, "İstikrar yakalayamadık. Bu, bizim gibi yeni kurulan takımların yaşadığı bir sıkıntı. Ancak çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Gaziantep maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatıp, zirve için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.