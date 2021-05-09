Jose Sosa: 'Şampiyonluk için kendimize güveniyoruz'

Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmada gelen son dakika golü hakkında konuşan Jose Sosa "Son dakikada golle mutluluk hissettik. herkes birbirine sarıldı ve bu mutluluk paylaşıldı. Oldukça yi hissettik." dedi.



Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşü sorulan Sosa "İnançla aynı şekilde devam etmeliyiz. Artık iki maç kaldı. İnsanların bize güveni tam, biz de kendimize güveniyoruz. Bunu boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.



