Jose Sosa: "Rossi bana hediye almalı"

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa, Alnyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Sosa: 'Rossi bana hediye almalı'
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13 Mart 2022 23:03
Fenerbahçe'de Jose Sosa, Alanyaspor galibiyeti sonrası Rossi'yle ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Jose Sosa FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Rossi için çok mutluyum ama sinirliyim de. Bana sarılmadı." dedi.

Ayrıca espirili bir dille, Rossi'nin kendisine hediye alması gerektiğini söleyen tecrübeli oyuncu, "Anlıyorum. Ailesi var. Karısı var. Golden sonra bana sarılmalıydı. Bana hediye almalı. Benim tekmeliklerimi kullanıyor. Golden sonra hediye almalı bana." ifadelerini kullandı.

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