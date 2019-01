KAPTAN OLMADAN ÖNCE DE SORUMLULUKLARIMI BİLİYORDUM

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını son haftalarda gösterdiği performansla başarılı bir yerde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Trabzonspor'un Antalya kampı sırasında Arjantinli yıldızı Jose Sosa basının karşısına geçtiTrabzonspor'da Kaptan Jose Sosa, kampta çalışmaların çok iyi gittiğini belirterek, "Umarım mutluluk ve başarıyla geçen bir yıl olur. Her arkadaşım gibi özellikle kaptan olarak burada olmam gerektiğinin bilincindeyim. Oynamayacak ya da antrenmana çıkamayacak olsam da arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışan biriyim. Kaptanlığın sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.Abdülkadir gibi diğer genç oyuncularımızın da kampta olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Sosa, "Biz de en iyi şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Abdülkadir genç oyuncular için de çok iyi bir örnek. Nereye kadar yükselebileceklerini de gösteren bir gerçek. Abdülkadir'in şu anki durumundan dolayı ben de çok mutluyum. Kendisinde büyük bir potansiyel var. Çok hassas olunması gereken bir durum var, basın da kendisine gelen tekliflerle ilgili biraz daha dikkatli olmalı. Çok büyük yeteneği var ama onun da aklını karıştırmamak adına daha dikkatli olabiliriz. Yönetimimiz gerektiği kararları zaten alıyordur. Her zaman futbolda gün gün önünüze bakmanız gerekiyor. Futbolda gelecek dediğiniz şey aslında şu andır" diye konuştu.Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da futbolculuk döneminde 8 numaralı formayı giydiği, kendisiyle aynı mevkide oynadığı ve kaptan olduğu hatırlatılan Sosa, şu yorumu yaptı: "Çok güzel rastlantılar, Hocamız için de bu önemli bir durum diye düşünüyorum, çok uzun yıllar oynadığı takıma hoca olmak her oyuncunun hayalidir. Onun açısında mükemmel bir durum olmalı. Ben de böyle bir şey isterim. Hocanızın size güvenmesi, sizi çok mutlu eden bir durum. Hepimiz burada güç toplamaya ve ikinci yarıya çok iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Benim sahalara dönüşümle ilgili tam bir tarih vermem çok mümkün değil açıkçası. Gün gün bakıp, her gün tedavi ile devam edip, her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Kendimi gün gün daha iyi hissediyorum En erken sürede dönmeye çalışacağım."Kaptanlığın öncesinde sorumlulaklarının bilincinde olduğunu vurgulayan Sosa, şunları söyledi: "Kaptan olmadan önce de elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Kaptanlık sorumluluk yükledi ama aynı kişi olmaya devam ediyorum. Bir değişim yaşanıyor, geçen sene tam adaptasyon sürecini yaşayamadım. Her maçta daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk geliş zamanlarımda sıkıntılı süreçler yaşandı ama burada olup olmayan kişiler hakkında bir şey söylemem mümkün değil. Bu yılın geçen yıldan çok daha iyi olması için çalışıyorum."Jose Sosa, Olcay'ın durumuyla ilgili gelen soruya, "Bu durumu çok fazla takip edemedim. Trabzonspor'a gelmeden önce kendisi buraya gelmem yönünde beni bilgilendirmişti. Başka takımlarda da beraber oynadık ama güncel durum hakkında bilgim yok. Mutlaka kulüp bu kararı almadan önce yönetim ve teknik heyetimiz düşünmüşlerdir. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz konularında olduğu gibi bizim fikir belirtebileceğimiz konular değil" cevabını verdi.Sosa, ilk yarıdaki en güzel golü, Rodallega'nın Kasımpaşa maçında röveşatayla attığını ve o golü izlemenin çok zevkli olduğunu söyledi.Bu sene kendisinin doğal pozisyonunun orta saha olduğunu dile getiren Sosa, "Bu sene takıma böyle yardımcı olmam gerekiyordu, ben de böyle yardımcı oluyorum. Oynadığım pozisyon riskli pozisyon. Oyun kurma, oyunun yönünü değiştirme ve bütün geri kalan sorumluluklar bu pozisyonun sırtındadır. Ben de tecrübemin de bana kattıklarıyla elimden gelen en iyi şekilde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.Pereira'nın köpeğinden de bahseden Sosa, "Pereira'nın çok büyük bir köpeği var, mutlaka dışarı çıkarmak zorunda. Çok uzun süre evde kalırsa kendisi için bile tehlikeli olabilir. Hepimiz dışarıya çıkıyoruz. Sosyal medyada geçen yıl geldiğimde hakkımda çok fazla gerçek olmayan şeyler yazılmıştı. Ailemin gelmeyeceği, Trabzon'da yaşamak istemediği söylenmişti. Bunların hiçbirine cevap vermek istemedim. Beni tanıyan insanlar, ailemin böyle düşünmeyeceğini bilir. Zaten bizi tanıyan insanlar neyin gerçek olup olmayacağını iyi bilen insanlar. Sosyal medyadan taraftarımızın çok fazla desteğini hissediyoruz. Sosyal medya insanların fikirlerini değiştirebilecek bir ortam. İnsanlar maalesef olumsuz haberlere daha fazla inanıyorlar. Ailemi de düşünmek zorundayım, sosyal medyayı ben de kullanıyorum ama öncelikle ailemi düşünmek zorundayım" yorumunu yaptı.