Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe kadrosuna katıldığı günden bu yana gerek performansı gerekse sakatlıkları nedeniyle bekleneni bir türlü veremeyen Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu. Arjantinli ismin ülkesine dönerek Estudiantes'e transfer olacağı belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu
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25 Şubat 2022 12:54
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan Arjantinli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor... Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da gözden çıkardığı ve son maçlarda forma şansı bulamayan Jose Sosa ile sözleşme yenilenmeyecek.

36 yaşındaki oyuncunun yeni durağının ise ülkesi Arjantin olacağı iddia edildi... Sosa'nın yetiştiği kulüp olan Estudiantes'e transfer olacağı konuşuluyor.

2020 yılında Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Sosa, SarıLacivertli forma altında bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 2.5 milyon Euro değeri olan Tangocu'nun şimdiki değeri ise 900 bin Euro... Sosa'nın son maçlarda fiziksel anlamda düşüş yaşaması dikkat çekiyordu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Sosa gol atma başarısı gösteremedi. Arjantinli futbolcu sadece 2 asist yaptı. İsmail Kartal son oynanan lig maçında Sosa'yı kadroya almasına rağmen ona şans vermedi... 

 

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