Jose Sosa'nın Antwerp maçı performansı

Luiz Gustavo'nun sakatlanmasının ardından Jose Sosa, Sambacının yerine görev yaptı. Orta sahanın merkezinde, daha defansif bir rol üstlenen Arjantinli futbolcu harika bir performans sergiledi.36 yaşındaki oyuncu, savunmada kritik müdaheleler yaptı. Sosa, kaptığı topların yanı sıra uzaklaştırdığı ataklarla defanstaki arkadaşlarına yardımcı oldu.80. dakikada kenara gelen yıldız futbolcu, yüzde 87 pas isabetiyle oynadı. 3 isabetli ortasını arkadaşları değerlendiremedi ve 4 ikili mücadele kazandı.