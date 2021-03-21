Jose Sosa: 'Maalesef beraberlik!'

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



İşte Jose Sosa'nın flaş röportajdaki ifadeleri:



"Çok mücadeleci, çok savaşçı bir maç oldu. İki takım da mücadelesini üst düzey gösterdi. İki taraf da topa sahip olmaya çalıştı. Belirgin bir taraf yoktu maçta. Biz buraya kazanmak için geldik ama maalesef beraberlikle ayrılıyoruz."



