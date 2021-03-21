Jose Sosa: "Maalesef beraberlik!"

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Jose Sosa: 'Maalesef beraberlik!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 21:47
Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Jose Sosa'nın flaş röportajdaki ifadeleri:

"Çok mücadeleci, çok savaşçı bir maç oldu. İki takım da mücadelesini üst düzey gösterdi. İki taraf da topa sahip olmaya çalıştı. Belirgin bir taraf yoktu maçta. Biz buraya kazanmak için geldik ama maalesef beraberlikle ayrılıyoruz."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.