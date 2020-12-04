Jose Sosa kendini affettirmek istiyor

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Jose Sosa, derbide beklentileri karşılayamadı. Arjantinli yıldız, Erol Bulut'un şans vermesi halinde kalitesini göstermek istiyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Sosa kendini affettirmek istiyor
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04 Aralık 2020 08:32
Arjantinli futbolcu, Beşiktaş maçında Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden biriydi.

Ancak Sosa, Fenerbahçe kariyerinin en kötü futbolunu oynadı, ikinci yarı başlarken kenara geldi. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, beklentileri karşılayamadığı için son derece üzgün.

Sosa, bundan sonra sergileyeceği performans ve takıma yapacağı katkıyla kendini affettirmek istiyor. Tangocu, hocasının şans vermesi halinde Denizli maçıyla birlikte gerçek kalitesini sahaya yansıtmaya kararlı.



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