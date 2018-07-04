Jose Sosa kafasına koymuş

Trabzonspor forması giyen Jose Sosa, menajerine Arjantin'e dönmek istediğini iletti.

04 Temmuz 2018 04:19
Jose Sosa kafasına koymuş
Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa'nın takımdaki geleceği netlik kazanmadı. Maaşında indirime gitmeyen ve kampa geç katıldığı için tepki çeken yıldız futbolcu ile teknik direktör Ünal Karaman görüştü.
Karaman, kendisinden faydalanmak istediklerini söylese de Sosa'nın planları farklı. 33 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Arjantin'e dönmek istiyorum. Bu konuyu çözmeliyiz" dediği iddia edildi.

BERO 1 MİLYON 640 BİN EURO GETİRDİ
Bu arada Trabzonspor, Matus Bero'nun 1 milyon 640 bin Euro'ya Hollanda'nın Vitesse Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı. Bu rakamın 550 bin Euro'sunun fesih tazminatı olarak Slovak oyuncuya 150 bin Euro'sunun da menajerine ödeneceği belirtildi.

Kaynak: Sabah

Diğer Haberler

Fernando Muslera için transfer açıklaması! Galatasaray

Fernando Muslera için transfer açıklaması!
Tarık Çamdal ve Eray İşcan açıklaması Türkiye Transferler

Tarık Çamdal ve Eray İşcan açıklaması
Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love... Türkiye Transferler

Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love...
Hasan Kemal Yardımcı: 'Neden bir Akhisar olamıyoruz?' Rizespor

Hasan Kemal Yardımcı: "Neden bir Akhisar olamıyoruz?"
Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi Real Madrid

Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi
Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı! Roma

Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı!
Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj Sosyal Medya Dedikoduları

Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj
Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu Türkiye Transferler

Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu
Luis Nani, eski takımına geri dönüyor! Dünya Transferler

Luis Nani, eski takımına geri dönüyor!
Daha fazla göster
1

Londra'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmileşiyor...
2

İşte Wilshere ve West Ham arasındaki görüşmeden son detaylar!
3

Yerry Mina için resmi açıklama! Transfer...
4

Ryan Babel açıkladı: "Beşiktaş'ta kalacağım"
5

Quaresma için Beşiktaş'a müthiş teklif!
6

Tolga Ciğerci için 5 hafta kaldı
7

Fenerbahçe'de Ospina operasyonu
8

Fenerbahçe'de Neustadter'in bonservis bedeli
9

Beşiktaş Enes için teklif yaptı
10

Mendes: ''Ronaldo, kariyerini büyük bir takımda sürdürecek''
yukarı ok