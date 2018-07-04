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Jose Sosa kafasına koymuş

Trabzonspor forması giyen Jose Sosa, menajerine Arjantin'e dönmek istediğini iletti.

Kaynak: Sabah
Jose Sosa kafasına koymuş
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04 Temmuz 2018 04:19
Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa'nın takımdaki geleceği netlik kazanmadı. Maaşında indirime gitmeyen ve kampa geç katıldığı için tepki çeken yıldız futbolcu ile teknik direktör Ünal Karaman görüştü.

Karaman, kendisinden faydalanmak istediklerini söylese de Sosa'nın planları farklı. 33 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Arjantin'e dönmek istiyorum. Bu konuyu çözmeliyiz" dediği iddia edildi.

BERO 1 MİLYON 640 BİN EURO GETİRDİ
Bu arada Trabzonspor, Matus Bero'nun 1 milyon 640 bin Euro'ya Hollanda'nın Vitesse Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı. Bu rakamın 550 bin Euro'sunun fesih tazminatı olarak Slovak oyuncuya 150 bin Euro'sunun da menajerine ödeneceği belirtildi.

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