Jose Sosa, ilk kez takımla birlikte çalışacak

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği Arjantinli oyuncu Jose Sosa, bugün ilk kez takımla birlikte antrenmana çıkacak.

Jose Sosa, ilk kez takımla birlikte çalışacak
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07 Eylül 2020 10:53
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan transfer ettiği Arjantinli oyuncu Jose Sosa, takım Topuk Kampı'ndayken transfer olmuş, Samandıra'da tek başına çalışmalara başlamıştı. Kısa bir süre sonra da eşinin ve kendisinin koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya girmişti.

Virüsü atlatan Sosa, bugün ilk kez takımla birlikte antrenmana çıkacak. Bunun heyecanını yaşayan Arjantinli, Rize maçına kadar hazır hale gelmenin hayalini kuruyor.



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