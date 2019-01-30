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Jose Sosa için Galatasaray maçı kararı

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Jose Sosa, Ankaragücü maçında mı, yoksa Galatasaray karşılaşmasında mı dönecek? İşte gelişmeler...

Kaynak: Sabah
Jose Sosa için Galatasaray maçı kararı
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30 Ocak 2019 08:52
Ligin ilk yarısında 16 Aralık'ta oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Jose Sosa, Ankaragücü maçıyla takıma dönmek istiyor.

Kendisine verilen programı harfiyen uygulayan ve tedavi süreci kısalan Arjantinli yıldız, "Oynarım" dedi ancak sağlık ekibi futbolcuyu bir hafta daha dinlendirip, Galatasaray maçına tam olarak hazır hale getirmek istiyor. Sosa'nın A.Gücü maçında forma giyip giymeyeceği maç günü netlik kazanacak.

KÜÇÜK KARDEŞİ BÖYLE KUTLADI

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı dün 22 yaşına girdi. Sosa, takım arkadaşını, "Doğum günün kutlu olsun küçük kardeşim" mesajıyla kutladı.

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