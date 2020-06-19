Jose Sosa için bir sözleşme görüşmesi daha

Yeni kontrat için Başkan Ahmet Ağaoğlu'na garanti veren Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, Alanya maçında da 21 kişilik maç kadrosuna girecek.

Haber; Sabah
Jose Sosa için bir sözleşme görüşmesi daha
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19 Haziran 2020 09:01
Trabzonspor'da gözler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sosa'ya çevrilmiş durumda...

Başkan Ahmet Ağaoğlu, son iki maçta sakatlığına rağmen takımı yalnız bırakmayan Arjantinli yıldıza, "Bizi bu kadar seviyorken, biz de seni istiyorken gel artık bu işi sonlandıralım" diyerek imza zemini oluşturdu.

34 yaşındaki orta saha, "Önce hedeflerimize ulaşalım başkanım. Sözleşme kolay" cevabıyla hem yeşil ışığı yaktı hem de Başkan'ın gönlünü fethetti.

Sosa için bir iyi haber de sağlık heyetinden geldi. Arjantinli oyuncunun ilk 11 olmasa bile Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna girebileceği belirtildi.



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