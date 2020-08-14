Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, sol beki Filip Novak'ı aldığı Trabzonspor'un Kaptanı'nı da kadrosuna katmak üzere... Bordo-Mavili kulübün devre arasından bu yana yaptığı sözleşme uzatma tekliflerine olumlu yanıt vermeyen Jose Sosa'nın Sarı-Lacivertli kulüp ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaşma sağladığı öne sürüldü.



Karadeniz ekibinden takım arkadaşı Pereira'nın 17 Temmuz'da attığı "Seni bekliyorum" mesajına karşılık vermeyen Sosa'nın; 2002 yılında futbola başladığı ve kariyerini noktalamak istediği Estudiantes kulübünden gelen teklifi de yanıtsız bıraktığı ortaya çıktı.



ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ



Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, "Sosa'yı geri getirmek için şartlarımızı zorluyoruz, ancak bize konuyla alâkalı hiçbir şey söylemiyor" itirafında bulundu. Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu için Arjantin planlarını gelecek senelere bırakan Sosa'yı, Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği bildirildi.



Emre'nin yokluğunda Fenerbahçe orta sahasında 'Liderlik' görevini üstlenecek olan Sosa'nın, Türkiye Kupası Finali sonrasında tatil için gittiği Ibiza'dan (İspanya), İstanbul'a geldi ve kısa süre içerisinde artık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.



TRABZONSPOR BİR TEKLİF DAHA YAPACAK



Jose Sosa ile yola devam etmek isteyen Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamadan önce Arjantinli yıldıza bir teklif daha yapacağı öğrenildi. Daha önce önerilen rakamların üzerinde olması beklenen bu yeni teklif, Arjantinli yıldızın menajerine sunulacak ve Sosa'ya "Kaptan yuvada kal" mesajı yollanacak.



