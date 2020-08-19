Jose Sosa, Fenerbahçe için geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Jose Sosa, Fenerbahçe için geldi
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19 Ağustos 2020 19:41
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir transferini daha açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, TSİ yaklaşık 21.10'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
EN CAZİP TEKLİF F.BAHÇE'DEN

Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes Kulübü de istiyordu. Trabzonspor da yeni sözleşme teklifi yaptı. Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da, kariyerini orada sürdürmek istemedi. Estudiantes'ten gelen öneri ise çok cazip değildi. Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan geldi.

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen ve iki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro maaş ile 1,5 milyon euro imza parası alacak.

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve Trabzonspor'da kaptanlığa uzanan futbolcunun ligi tanıması da önemli avantajlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.



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