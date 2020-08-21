Jose Sosa, Fenerbahçe eşofmanlarını giydi

Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinin açıklanması beklenirken büyük bir sürpriz yaşandı ve Arjantinli oyuncunun sarı lacivertli takım eşofmanlarıyla bireysel idman yaptığı anın fotoğrafı basına sızdı.



Ibiza'da tatilde olan Jose Sosa geçtiğimiz gün özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Samandıra'da çalıştığı belirtilen 35 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlanırken henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinin ardından sarı lacivertli yönetimin konu hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.



Jose Sosa'nın İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ve ardından Topuk Yaylasındaki kampa katılacağı ifade ediliyordu



TEKLİFLERİ REDDETTİ



Trabzonspor'un 1+1 yıl için senelik 2 milyon Euro'luk önerisine ret cevabı veren ve ailesine de danışarak tekrar İstanbul'da yaşama kararı alan Sosa, Kanarya'nın 2 yıl için senelik 1.5 milyon Euro ve yine 1.5 milyon Euro'luk imza parası teklifine 'Evet' cevabını vermişti. Jose Sosa Arjantin'in Estudiantes kulübünün senelik 1.1 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemişti.



