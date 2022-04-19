Jose Sosa, Fenerbahçe'de son günlerini yaşıyor

Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Jose Sosa ile yolları ayıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Sosa, Fenerbahçe'de son günlerini yaşıyor
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19 Nisan 2022 09:07
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa, sarı lacivertli takımdaki kariyerinde artık son günlerini yaşıyor.

Geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen Jose Sosa, bir türlü beklentileri karşılayamadı. 36 yaşındaki futbolcu, 12 Şubat'ta oynanan ve 2-1 kazanılan Giresunspor mücadelesinde 90 dakika sahada kaldıktan sonra bir daha forma yüzü göremedi. İsmail Kartal, özel yaşantısına dikkat etmeyen ve idmanlarda yeteri kadar çaba sarf etmeyen öğrencisini adeta rotasyonun dışında bıraktı.

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Sosa ile yolları ayıracak.  

 

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