Jose Sosa, Estudiantes'e gidiyor!

Ülkemizde Beşiktaş , Trabzonspor ve son olarak da Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa'nın sözleşmesi geçen sezon sona erdikten sonra yenilenmemişti. Bonservisini eline alan 37 yaşındaki orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı.TYC Sports, tecrübeli futbolcunun, altyapısından yetiştiği Estudiantes'le anlaşmaya vardığını öne sürdü. Daha önce verdiği demeçlerde futbolu Estudiantes'te bırakmak istediğini dile getiren yıldız oyuncunun en kısa sürede resmi imzayı atacağı kaydedildi.Sosa, Süper Lig'de 3 farklı takımın formasıyla 192 maça çıktı, 28 gol attı ve 38 de asist yaptı.