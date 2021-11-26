Jose Sosa'dan Konferans Ligi yanıtı

Fenerbahçeli Jose Sosa, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Kaybetmeleri hakkında konuşan Jose Sosa "Büyük mutsuzluk yaşıyoruz. Pozisyonlar ürettik, pozisyonlar vardı ama son dakika golü bize mutsuzluk veriyor. Yarıştığımız her turnuvada yarışmacı olmalıyız. Konferans Ligi'nde de güçlü ve iddialı takımlar var." dedi.



Jose Sosa ayrıca "Şimdi kafamızı kaldırmalıyız ve Göztepe maçına odaklanmalıyız. Maç maç devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.





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