Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, düşen performansına Karagümrük maçında son vermişti.
90 dakika sahada kalan Jose Sosa, 80 kez topla buluşup, yüzde 73'lük pas isabetiyle oynadı.
Tecrübeli oyuncu ayrıca 5 pas arası, 2 atak uzaklaştırıp ve 1 top kaparak savunmaya destek verdi. Sosa, ligde çok kritik bir döneme girdiklerini belirterek, "Yükselen formum böyle devam edecek. Hep birlikte şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
90 dakika sahada kalan Jose Sosa, 80 kez topla buluşup, yüzde 73'lük pas isabetiyle oynadı.
Tecrübeli oyuncu ayrıca 5 pas arası, 2 atak uzaklaştırıp ve 1 top kaparak savunmaya destek verdi. Sosa, ligde çok kritik bir döneme girdiklerini belirterek, "Yükselen formum böyle devam edecek. Hep birlikte şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.