Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, düşen performansına Karagümrük maçında son vermişti.



90 dakika sahada kalan Jose Sosa, 80 kez topla buluşup, yüzde 73'lük pas isabetiyle oynadı.



Tecrübeli oyuncu ayrıca 5 pas arası, 2 atak uzaklaştırıp ve 1 top kaparak savunmaya destek verdi. Sosa, ligde çok kritik bir döneme girdiklerini belirterek, "Yükselen formum böyle devam edecek. Hep birlikte şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.



