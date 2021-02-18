Jose Sosa: "Böyle devam"

Jose Sosa, "Yükselen formum böyle devam edecek. Hep birlikte şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi

, Fotoğraf; AA
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Jose Sosa: 'Böyle devam'
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18 Şubat 2021 14:32
Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, düşen performansına Karagümrük maçında son vermişti.

90 dakika sahada kalan Jose Sosa, 80 kez topla buluşup, yüzde 73'lük pas isabetiyle oynadı.

Tecrübeli oyuncu ayrıca 5 pas arası, 2 atak uzaklaştırıp ve 1 top kaparak savunmaya destek verdi. Sosa, ligde çok kritik bir döneme girdiklerini belirterek, "Yükselen formum böyle devam edecek. Hep birlikte şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. 



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