Jose Sosa: 'Biraz daha sabıra ihtiyacımız var'

Fenerbahçeli Jose Sosa, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Puan kaybıyla ilgili konuşan Jose Sosa "Bizim için üzücü. 3 puanı almak istiyorduk. Oyunun genelini düşününce beraberlik adil bir sonuç oldu. Pozitif düşünmeliyiz. Yeni bir hocayla yeni bir süreçteyiz. Daha çok çalışmalı, daha çok efor sarf etmeliyiz. İleriye bakmalıyız." dedi.



Jose Sosa ayrıca "Sezon başından itibaren büyük beklentilerle başlandı. Büyük futbolcular var bu takımda. Bu durumdan çıkmalıyız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması gerekiyor. Bu durumu değiştirmek için çok çalışacağız. Biraz daha sabıra ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.





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