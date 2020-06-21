Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde akşam yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.



Sakatlığı geçen kaptan Sosa güç ve dayanıklılık çalışmasına devam etti. Bu arada taraftarlar, Sosa'ya sürpriz yapıp evinin önüne geldi ve tezahüratlarla doğum gününü kutladı.



Sakatlığı nedeniyle Göztepe ve F.Bahçe maçında forma giyemeyen Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Jose Sosa, Alanya'da sahne alacak. Sağlık kurulunun verdiği program dahilinde çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren tecrübeli futbolcunun, kendisini iyi hissettiği ve yarın Alanya karşısında sahada olacağı öğrenildi.



Formayı giymek için sabırsızlanan oyuncunun, hocası Çimşir'le de sürekli durumu hakkında konuştuğu kaydedildi.



