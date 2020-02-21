Jose Sosa, Beşiktaş'a kabus mu olacak?

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, Beşiktaş maçında Jose Sosa'dan sürekli rakip kaleyi yoklamasını istedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Jose Sosa, Beşiktaş'a kabus mu olacak?
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21 Şubat 2020 10:49
Beşiktaş deplasmanında Bordo-Mavili taraftarların ve teknik heyetin çok şey beklediği isimlerden biri de tartışmasız ki Jose Sosa. Kaptan yine oyunun merkezinde olacak. Tüm hücum organizasyonlarını yönlendirecek

Arjantinli yıldız, eski takımı Beşiktaş'ı yıkmaya çalışacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, pasör özelliğinin yanı sıra Sosa'dan sürekli rakip kaleyi yoklamasını istedi.

Karius'un sıkıntılı durumundan yararlanmak isteyen Çimşir, Sosa'nın hem frikiklerine hem de uzaktan atacağı şutlara çok güveniyor.

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