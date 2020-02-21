Jose Sosa, Beşiktaş'a kabus mu olacak?

Beşiktaş deplasmanında Bordo-Mavili taraftarların ve teknik heyetin çok şey beklediği isimlerden biri de tartışmasız ki Jose Sosa. Kaptan yine oyunun merkezinde olacak. Tüm hücum organizasyonlarını yönlendirecekArjantinli yıldız, eski takımı Beşiktaş'ı yıkmaya çalışacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, pasör özelliğinin yanı sıra Sosa'dan sürekli rakip kaleyi yoklamasını istedi.Karius'un sıkıntılı durumundan yararlanmak isteyen Çimşir, Sosa'nın hem frikiklerine hem de uzaktan atacağı şutlara çok güveniyor.