  •  
    G.Saray'a gelmek için maaşından vazgeçiyor!
  •  
    "Beşiktaş beğenmedi!" Şimdi 10 MİLYON euro
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    Beşiktaş'ta ÜÇÜNCÜ transfer ve 5 YOLCU!..
  •  
    Galatasaray'ı reddeden Nantes 17 milyona sattı!

Jose Sosa Başakşehir'e yetişmiyor

Trabzonspor'da lider Medipol Başakşehir ile oynanacak kritik maçta Jose Sosa'nın takımdaki yerini alamayacağı açıklandı. Düz koşulara başlayan Anthoyn Nwakaeme ise kadroda olacak.

Kaynak: Sabah
Jose Sosa Başakşehir'e yetişmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2019 10:18
Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında TFF Birinci Lig takımı Balıkesir Baltok'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir mesaisi başladı. Zirve yarışı için büyük önem taşıyan maç öncesi bordo- mavililere bir iyi bir de kötü haber geldi. Ligin 16. haftasında Beşiktaş maçında sakatlanan Sosa'nın, pazar günü takımdaki yerini alamayacağı açıklandı. Arjantinlinin, pazartesi MR'ının çekileceği ve düzelmesinin birkaç hafta alacağı belirtildi. Antalya kampında sakatlanan Nwakaeme ise koşulara başladı ve maç kadrosuna alınacak.
Yarım sezon için kombine

Trabzonspor ikinci devre için 'yarım sezon' kombine satışına bugün başlıyor. Kombineler 125 TL ile 2 bin 250 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak. Başakşehir maçının bilet satışları ise sürüyor.

TRANSFER YASAK

Trabzonspor Kulübü, transfer yasağının 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını bildirdi. Yapılan açıklamada Mas'ın 2017'deki şikâyeti üzerine verilen ancak 1 yıl askıya alınan yasağın, Milan kulübünün şikâyeti nedeniyle tekrar devreye girdiği belirtildi. Sosa ve Kucka için 2 milyon 200 bin Euro'luk ödemenin geçen hafta İtalyan kulübüne yapılmasına rağmen FIFA'nın yasağı kaldırmadığı belirtildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için