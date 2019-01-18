TRANSFER YASAK

Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında TFF Birinci Lig takımı Balıkesir Baltok'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir mesaisi başladı. Zirve yarışı için büyük önem taşıyan maç öncesi bordo- mavililere bir iyi bir de kötü haber geldi. Ligin 16. haftasında Beşiktaş maçında sakatlanan Sosa'nın, pazar günü takımdaki yerini alamayacağı açıklandı. Arjantinlinin, pazartesi MR'ının çekileceği ve düzelmesinin birkaç hafta alacağı belirtildi. Antalya kampında sakatlanan Nwakaeme ise koşulara başladı ve maç kadrosuna alınacak.Yarım sezon için kombineTrabzonspor ikinci devre için 'yarım sezon' kombine satışına bugün başlıyor. Kombineler 125 TL ile 2 bin 250 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacak. Başakşehir maçının bilet satışları ise sürüyor.Trabzonspor Kulübü, transfer yasağının 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını bildirdi. Yapılan açıklamada Mas'ın 2017'deki şikâyeti üzerine verilen ancak 1 yıl askıya alınan yasağın, Milan kulübünün şikâyeti nedeniyle tekrar devreye girdiği belirtildi. Sosa ve Kucka için 2 milyon 200 bin Euro'luk ödemenin geçen hafta İtalyan kulübüne yapılmasına rağmen FIFA'nın yasağı kaldırmadığı belirtildi.