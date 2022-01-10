Jose Sosa: "Aklıyla oynamayan görüntü verdik"

Fenerbahçeli Jose Sosa, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Sosa: 'Aklıyla oynamayan görüntü verdik'
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10 Ocak 2022 22:15
Fenerbahçeli Jose Sosa, Adana Demirspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Jose Sosa "Bu almış olduğumuz sonuç büyük bir üzüntü! Skordan bağımsız olarak ilk 45 dakika iyi oynadık. İkinci yarıya uyuyarak başladık. Garip bir maçtı. Bu imajı verdiğimiz için mutsuzuz. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzuz." dedi.

Tepkilerle ilgili konuşan Jose Sosa "Taraftarı anlıyoruz. Hepimiz mutsuzuz. Bu durumu geri çevirmenin tek yolu daha çok çalışmak." ifadelerini kullandı.


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