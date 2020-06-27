Jose Sosa: "6'da 6 yapıp bu işi bitirelim"

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, ligin geri kalanında Bordo-Mavililer'in rotasını çizdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Jose Sosa: '6'da 6 yapıp bu işi bitirelim'
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27 Haziran 2020 11:57
Bordo-Mavililer'in kaptanı Jose Sosa Ankaragücü maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı.

"6'DA 6 YAPARAK BU İŞİ BİTİRELİM"

Tangocu, "Sezon boyunca türlü şanssızlıklar yaşadık. Neyse ki hepsini aşmayı başardık. Biz çok güzel bir takımız. Hep beraber savaştık ve buralara kadar geldik. Şimdi final maçlarına çıkacağız. Sizden isteğim her zamankinden daha güçlü olun. Kalan 6 maçı da kazanarak bu işi bitirelim ve şampiyonluk kupasını havaya kaldıralım" ifadelerini kullandı.

Bu arada sakatlığını tamamıyla atlatan Arjantinli yıldızın bugün sahada olması bekleniyor.

TRABZON KOLTUĞU GERİ İSTİYOR

Alanyaspor ile berabere kalarak lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisine düşen Trabzonspor bugün evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.

Fırtına maçı kazanarak maç fazlasıyla koltuğu devralmak istiyor. Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme oynamayacak. Alanya'da sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır ise riske edilmeyecek. 



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