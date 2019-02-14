Jose Mourinho'ya ödenecek tazminat belli oldu!

Manchester United'ın 2018 yılının Aralık ayında görevine son verdiği teknik direktör Jose Mourinho için ödeyeceği tazminat açıklandı.
İngiliz ekibi, mali raporunu açıklarken Mourinho'nun tazminatının 25 milyon euro (133 milyon TL) olduğunu duyurdu.
Portekizli teknik direktörün görevine Liverpool'a 3-1 kaybedilen maçın ardından son verilmişti. United, ardından koltuğu Ole Gunnar Solskjaer'e vermişti.
YENİ İŞİ BELLİ OLDU
Öte yandan Manchester United'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktörün yeni işi de belli oldu. Mourinho, Rusya'da bir televizyon kanalında haftada bir gün Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İngiliz ekibi, mali raporunu açıklarken Mourinho'nun tazminatının 25 milyon euro (133 milyon TL) olduğunu duyurdu.
Portekizli teknik direktörün görevine Liverpool'a 3-1 kaybedilen maçın ardından son verilmişti. United, ardından koltuğu Ole Gunnar Solskjaer'e vermişti.
YENİ İŞİ BELLİ OLDU
Öte yandan Manchester United'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktörün yeni işi de belli oldu. Mourinho, Rusya'da bir televizyon kanalında haftada bir gün Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın