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Jose Mourinho'ya ödenecek tazminat belli oldu!

Manchester United, Aralık ayında görevine son verdiği Jose Mourinho için ödenecek tazminat bedelini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'ya ödenecek tazminat belli oldu!
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14 Şubat 2019 16:16
Manchester United'ın 2018 yılının Aralık ayında görevine son verdiği teknik direktör Jose Mourinho için ödeyeceği tazminat açıklandı.

İngiliz ekibi, mali raporunu açıklarken Mourinho'nun tazminatının 25 milyon euro (133 milyon TL) olduğunu duyurdu.

Portekizli teknik direktörün görevine Liverpool'a 3-1 kaybedilen maçın ardından son verilmişti. United, ardından koltuğu Ole Gunnar Solskjaer'e vermişti.

YENİ İŞİ BELLİ OLDU

Öte yandan Manchester United'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktörün yeni işi de belli oldu. Mourinho, Rusya'da bir televizyon kanalında haftada bir gün Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak.

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