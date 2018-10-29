TRİBÜNLERİN BÜYÜK DESTEĞİ GÖREVDE TUTTU

Manchester United'ın Jose Mourinho'yu göndermekten vazgeçtiği ve ocak transfer dönemi için büyük bir bütçeyi kullanımına sunacağı belirtildi.The Guardian'da Jamie Jackson imzasıyla çıkan habere göre; Mourinho'nun gole katkı yapacak bir hücum oyuncusu ve lider bir stoper istediği, bunun için 115 milyon Euro'dan (100 milyon Pound) fazla bir bütçeyi kullanımına sunacağı belirtildi.Mourinho'nun stoper listesinin ilk sırasında Real Madrid'den Raphael Varane, ikinci olarak Leicester'dan Harry Maguire ve son olarak Bayern Münih'ten Jerome Boateng'in olduğu kaydedildi.Manchester United'ın Alexis Sanchez'i de gözden çıkardığı ve buraya da bir transfer düşüncesi olduğu ancak son durumun netleşmediği ifade edildi. Zira, Manchester United'ın stoper transferini hallettikten sonra bu transfer yöneleceği ifade edildi.Jose Mourinho, deyim yerindeyse uçurumun kenarına geldikten sonra Newcastle maçını 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmış ve tribünlerdebn büyük bir destek almıştı. Chelsea ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Manchester United, pazar akşamı da Everton'ı 2-1 mağlup etti ve Portekizli menajer tekrar güven oyu aldı.