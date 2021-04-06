Jose Mourinho'nun son gözdesi: Diego Carlos

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Sevilla'nın stoperi Diego Carlos'u istedi.



La Razon'da yer alan habere göre; Sevilla, Diego Carlos'u serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro'dan daha az bir fiyata satmayı istemiyor. Tottenham, bu transferde miktarı düşürmek için ikinci bir teklif yaptı ve Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Davidson Sanchez'in transferin bir parçası olması halinde fiyatı düşüreceğini iletti.



Tottenham Menajeri Mourinho'nun Diego Carlos için Kolombiyalı stoperi Davidson Sanchez'den vazgeçip vazgeçmemesi bu transferdeki belirleyici nokta olacak.



Tottenham, Davidson Sanchez'i 2017 yazında Ajax'tan 42 milyon euro bonservisle transfer etmişti.



Sevilla ise 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'u Nantes'ten 15 milyon euro karşılığı transfer etmişti.



