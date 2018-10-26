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Jose Mourinho'dan Zlatan ve Lukaku için ilginç sözler

Jose Mourinho, Everton maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan Zlatan ve Lukaku için ilginç sözler
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26 Ekim 2018 12:39
Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Premier League'de oynayacakları Everton maçı öncesi basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, Everton maçı öncesindeki eksikler hakkında bilgi verirken, Los Angeles Galaxy'de oynayan Zlatan Ibrahimovic'in Ocak ayında geri dönme iddialarına da yanıt verdi.

Portekizli çalıştırıcı son 8 maçta gol atamayan Lukaku'ya sahip çıkarken, ''Lukaku'nun Everton'a gol atacağına inanıyorum. Her maç ona olan inancım devam ediyor. Eninde sonunda goller atmaya başlayacak. Dünyanın en büyük kulüplerined oynuyorsanız ve topla buluşmanız çok iyi değilse, eleştirilirsiniz. Lukaku hala kendisini geliştirecek potansiyelde. Onun dünyanın en iyi bitiricilerinden biri olduğunu söyleyemem, ama olma şansı devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic'in Ocak ayında döneceği yönünde çıkan haberler hatırlatılan Jose Mourinho, ''İmkansız'' yanıtını verdi.

Tecrübeli teknik adam Everton karşısında Diogo Dalot, Marouane Fellaini ve Alexis Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini de açıkladı.



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