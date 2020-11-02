Jose Mourinho'dan VAR tepkisi

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, VAR sistemine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan VAR tepkisi
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02 Kasım 2020 14:19
Tottenham menajeri Jose Mourinho, VAR kararları hakkında açıklamada bulundu.

Brighton maçı sonrası hakem hakem Graham Scott'ın kararlaından memnun olmayan Mourinho tepki gösterdi.

Portekizli çalıştırıcı, "Hakemler de artık basın toplantılarına katılmalı ve kararlarını açıklamalı. VAR monitörüne gidip pozisyonu gören ve buna göre karar veren onlar. Artık bize de anlatmalılar neler gördüklerini" dedi.



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