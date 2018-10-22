Jose Mourinho'dan Real Madrid cevabı!

'ın Portekizli teknik direktörü, Juventus ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Mourinho, bir gazetecinin' sorusunaSözleşmem bittitkten sonra da kalmak istiyorum. Tek düşündüğüm şey Manchester United.'' cevabı verdi ve Real Madrid iddialarını başlamadan bitirdi.Öte yandan deneyimli teknik direktör, eski öğrencisi Cristiano Ronaldo hakkında ''Ronaldo dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Daha kaç kez aynı şeyi söyleyeceğim.'' dedi.