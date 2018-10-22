Jose Mourinho'dan Real Madrid cevabı!

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Juventus ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Mourinho, bir gazetecinin ''Julen Lopetegui yerine Real Madrid'e gidecek misin?'' sorusuna ''Hayır. Burada mutluyum. Sözleşmem bittitkten sonra da kalmak istiyorum. Tek düşündüğüm şey Manchester United.'' cevabı verdi ve Real Madrid iddialarını başlamadan bitirdi.
''DAHA KAÇ KEZ SÖYLEYECEĞİM! RONALDO...''
Öte yandan deneyimli teknik direktör, eski öğrencisi Cristiano Ronaldo hakkında ''Ronaldo dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Daha kaç kez aynı şeyi söyleyeceğim.'' dedi.
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Mourinho, bir gazetecinin ''Julen Lopetegui yerine Real Madrid'e gidecek misin?'' sorusuna ''Hayır. Burada mutluyum. Sözleşmem bittitkten sonra da kalmak istiyorum. Tek düşündüğüm şey Manchester United.'' cevabı verdi ve Real Madrid iddialarını başlamadan bitirdi.
''DAHA KAÇ KEZ SÖYLEYECEĞİM! RONALDO...''
Öte yandan deneyimli teknik direktör, eski öğrencisi Cristiano Ronaldo hakkında ''Ronaldo dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Daha kaç kez aynı şeyi söyleyeceğim.'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın